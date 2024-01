Legende: Erzielte 24 Punkte für Atlanta Dejounte Murray. Keystone/AP/JOHN BAZEMORE

NBA: Capelas Hawks mit zweitem Sieg in Folge

Clint Capela und die Atlanta Hawks haben in der NBA zum zweiten Mal in diesem Jahr zwei Spiele hintereinander gewonnen. Nach dem knappen 126:125 zuhause gegen die Toronto Raptors bezwangen die Hawks mit 138:122 auch die Los Angeles Lakers. Capela überzeugte beim Heimsieg gegen den Rekordmeister mit seinem 21. Double-Double in dieser Saison. Der Genfer Center kam bei einer Einsatzzeit von etwas über 24 Minuten auf 13 Punkte und 12 Rebounds. Dazu verzeichnete er die drittbeste Plus-Minus-Bilanz (+11) in diesem Match. Beste Skorer bei Atlanta waren Trae Young und Dejounte Murray, die zusammen 50 Punkte totalisierten.

NHL: 10. Shutout für Merzlikins

Der ehemalige Lugano-Goalie Elvis Merzlikins ist beim 1:0-Sieg der Columbus Blue Jackets gegen St. Louis zum insgesamt 10. Shutout in seiner NHL-Karriere gekommen. Der 29-Jährige wehrte alle 21 Schüsse auf sein Tor ab. Davor hatte Merzlikins während 94 Spielen immer mindestens einen Treffer hinnehmen müssen. Für den einzigen Treffer der Partie war Dmitri Voronkov besorgt. Die Blue Jackets beendeten eine Siegesserie der Blues von 5 Spielen.

01:12 Video Merzlikins bleibt zum 10. Mal unbezwungen Aus Sport-Clip vom 31.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.