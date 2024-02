Legende: Konnte erneut jubeln Clint Capela. Keystone/AP Photo/John Bazemore

NBA: Atlanta siegt weiter

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela sind in der NBA in einem kleinen Hoch. Das 141:134 nach Verlängerung zuhause gegen die Golden State Warriors war der vierte Sieg in Folge. Den Erfolg verdankten die Hawks ihrer Dominanz in der ersten Hälfte der Verlängerung. In dieser Phase zogen sie mit elf Punkten in Serie vorentscheidend davon. Da vermochte auf Seiten der Warriors auch Stephen Curry, mit 60 Punkten der überragende Akteur auf dem Parkett, nicht entgegenzuhalten. Capela steuerte 17 Punkte und 15 Rebounds bei. Für den Genfer Center war es das 23. Double-Double in der laufenden Meisterschaft.

NHL: MVP Matthews führt sein Team zum Sieg

Auston Matthews hat das Team der Atlantic Division beim All-Star-Game der NHL in Toronto zum Sieg geführt. Der Center der Maple Leafs wurde auch zum MVP ernannt. Matthews und Co. bezwangen im Final das Team Pacific um Superstar Connor McDavid. Matthews war beim 7:4 mit zwei Toren und einer Vorlage einer der entscheidenden Faktoren. Die Halbfinals waren im Penaltyschiessen entschieden worden. Das Team Atlantic setzte sich gegen das Team Metropolitan durch, das Team Pacific schlug das Team Central.