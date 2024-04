Legende: Konnte die Niederlage nicht verhindern Clint Capela (links). Keystone/AP Photo/Bruce Kluckhohn

NBA: Nächste Niederlage für Capela

Die Atlanta Hawks kassierten in der Nacht auf Samstag ihre 5. Niederlage in Serie. Gegen die Minnesota Timberwolves verlor das Team mit dem Genfer Clint Capela 106:109. Die Hawks kämpften sich im dritten Viertel von einem 17-Punkte-Rückstand zurück und lagen im letzten Viertel sogar zeitweise vorne. Das Heimteam, das in der Western Conference zum punktgleichen Führungstrio gehört, behielt in der Schlussphase jedoch das bessere Ende für sich. Mit 13 Punkten und 11 Rebounds war Capela der einzige Spieler seines Teams, der ein Double-Double erreichte.

NWSL: Bachmann konnte Houston noch nicht helfen

Houston Dash musste sich am 4. Spieltag der nordamerikanischen Frauenliga NWSL mit 1:3 geschlagen geben. Gegen Washington ging das Heimteam zwar in der 1. Minute in Führung, drei Treffer im 2. Durchgang brachten jedoch die Wende. Ramona Bachmann, die kürzlich ihren Wechsel nach Texas bekanntgegeben hatte, befand sich noch nicht beim Team. Ihr Debüt zögert sich damit hinaus.

01:54 Video Archiv: Ramona Bachmann wechselt in die USA Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.