Legende: Glänzte mit der nächsten Galavorstellung Nikola Jokic. Reuters/Isaiah J. Downing

NBA: 61 Punkte für Jokic

Basketball-Star Nikola Jokic von den Denver Nuggets hat in der NBA mal wieder einen Rekord aufgestellt. Im Spiel gegen Minnesota warf er 61 Punkte – so viele wie kein anderer zuvor in dieser Saison. Der 30-jährige Serbe schaffte bei der 139:140-Overtime-Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves nicht nur ein weiteres Triple-Double – er sorgte mit 61 Zählern auch für eine Bestmarke in der laufenden Saison der nordamerikanischen Profiliga. Jokic übertraf damit De'Aaron Fox (60) und Giannis Antetokounmpo (59). Erst vor ein paar Wochen hatte der serbische Center Historisches geschafft, als ihm als erster Profi der Ligageschichte ein Spiel mit mindestens 20 Punkten, 20 Rebounds und 20 Assists gelang.

NBA: Diverse Sperren nach Tumulten bei Pistons-Spiel

Nach der Schlägerei im NBA-Spiel gegen die Minnesota Timberwolves in der Nacht auf Dienstag müssen die Detroit Pistons zunächst ohne drei gesperrte Spieler auskommen. Center Isaiah Stewart muss zwei Partien aussetzen, während seine Teamkollegen Marcus Sasser und Ron Holland II für ein Spiel gesperrt wurden. Auch Minnesotas Donte DiVincenzo und Naz Reid müssen eine Partie zuschauen.

NBA