Legende: Haben guten Grund zum Jubeln Matchwinner Stephen Curry und Teamkollege Draymond Green. Imago Images/Zuma Wire

NBA: Golden State Warriors letzter Viertelfinalist

Dank einem überragenden Stephen Curry sind die Golden State Warriors in den NBA-Playoffs als letztes Team in die Viertelfinals eingezogen. Der Titelverteidiger aus San Francisco gewann das Spiel 7 der Achtelfinalserie gegen die Sacramento Kings mit 120:100. Mit 50 Punkten, ein Rekord in einer «Belle», hatte Curry grossen Anteil am Weiterkommen der Warriors. Nun kommt es in den Viertelfinals zum Aufeinandertreffen mit LeBron James und den Los Angeles Lakers. Golden State geniesst im kalifornischen Derby Heimvorteil.