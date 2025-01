Legende: Nächster Dämpfer für Kyshawn George und die Wizards. Keystone/AP Photo/Jess Rapfogel

NBA: Washington von Oklahoma City düpiert

Die Washington Wizards sind ein weiteres Mal chancenlos geblieben. Mit dem 95:136 gegen die Oklahoma City Thunder bezog das Team aus der Hauptstadt die höchste Niederlage in der laufenden Saison. Die Thunder verloren seit der Niederlage im Final des NBA-Cups gegen die Milwaukee Bucks von den letzten 13 Partien nur 1. Die Wizards ihrerseits brachten bisher erst 6 Siege zustande. Bei der bereits wieder 6. Niederlage der Wizards in Folge gelangen dem Walliser Forward Kyshawn George 8 Punkte und 2 Rebounds.

NFL: Commanders gewinnen nach 19 Jahren wieder ein Playoff-Spiel

In der Nacht auf Montag kam es in der 1. Runde der NFL-Playoffs zu einer Überraschung. Die an Nummer 3 gesetzten Tampa Bay Buccaneers unterlagen den Washington Commanders (6. der Setzliste) mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels zuhause 20:23. Mit einem Field Goal in letzter Sekunde sicherten sich die Hauptstädter den 1. Playoff-Sieg seit dem 7. Januar 2006. Auch damals hatte der Gegner Tampa Bay geheissen. In der Nacht auf den nächsten Sonntag treffen die Commanders in der «Divisional Round» auf die Detroit Lions.

Legende: Führte sein Team mit 2 Touchdowns und 268 Yards zum Sieg Rookie-Quarterback Jayden Daniels. Imago Images/USA Today Sports

