Legende: Sweep gegen die Lakers Nikola Jokic (Nummer 15) und sein Team dürfen weiter vom ersten Titel träumen. imago images/USA Today Network/Kirby Lee

NBA: Nuggets schalten Lakers aus

Die Denver Nuggets haben auch das vierte Spiel in der Best-of-7-Halbfinalserie gegen die Los Angeles Lakers gewonnen und stehen zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte in den NBA-Finals. Beim knappen 113:111-Auswärtssieg sah es lange nicht gut aus für den Qualifikationssieger aus dem Westen. Die Lakers führten zur Spielmitte mit 15 Punkten Vorsprung. Im dritten Viertel brach der Rekordmeister aber ein und musste dem Gegner 20 Punkte mehr zugestehen. Den entscheidenden Treffer beim Stand von 111:111 landete der einmal mehr überragende Nikola Jokic. Der Serbe führte sein Team mit einem Triple Double (30 Punkte, 14 Rebounds, 13 Assists) zum Sieg.

00:42 Video James über möglichen Rücktritt: «Wir werden sehen» (englisch) Aus Sport-Clip vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

NHL: Panthers fehlt noch ein Sieg

Die Florida Panthers sind noch einen Sieg vom Einzug in den Stanley-Cup-Final entfernt. Das Team aus Florida entschied Spiel 3 zuhause mit 1:0 für sich. Zum ersten Mal wurde eine Partie in dieser Serie bereits nach 60 Minuten entschieden. Der Kanadier Sam Reinhart erzielte den siegbringenden Treffer Mitte des zweiten Drittels im Powerplay. Die Panthers spielten 1996 zum bisher einzigen Mal um den Titel.