Miami düpiert Celtics erneut – Vegas schlägt Dallas in Overtime

Legende: Die Celtics nur in der Zuschauer-Rolle Miamis Bam Adebayo mit einem spektakulären Dunk. imago images/USA TODAY Network

NBA: Butler führt Miami erneut zum Erfolg

Die Boston Celtics haben in den NBA-Playoff-Halbfinals auch das zweite Heimspiel gegen die Miami Heat verpatzt und liegen in der Serie nun mit 0:2 in Rücklage. Der NBA-Rekordmeister verlor 105:111 und gab dabei gleich zweimal eine zweistellige Führung aus der Hand. Jimmy Butler war mit 27 Punkten erneut der erfolgreichste Werfer bei den Heat und kam zudem auf 8 Rebounds und 6 Vorlagen. «Wir haben die wichtigen Körbe getroffen», sagte Butler. Bei den Celtics kam Jayson Tatum auf 34 Zähler, 13 Rebounds und 8 Vorlagen.

NHL: Vegas holt Spiel 1 in der Overtime

Die Vegas Golden Knights haben das erste Spiel in den Western Conference Finals der NHL-Playoffs gewonnen. Die Franchise aus Nevada siegte mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars. Brett Howden erzielte nach 1:35 Minuten in der Overtime den entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Zuvor hatte Dallas-Captain Jamie Benn mit dem Ausgleich zum 3:3 knapp 2 Minuten vor Schluss die Verlängerung erzwungen, als die Stars den Torhüter bereits durch einen 6. Feldspieler ersetzt hatten. In der Best-of-7-Serie führt Las Vegas 1:0.