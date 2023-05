Legende: Haben gut lachen Gabe Vincent, Jimmy Butler und und Caleb Martin verbreiten auf der Bank der Heat positive Stimmung. imago images/USA Today Network

NBA: Vincent führt Miami zum 3:0

Die Miami Heat sind nur noch einen Sieg vom Einzug in den NBA-Final entfernt. Das Team aus Florida gewann vor heimischer Kulisse mit 128:102 gegen die Boston Celtics und führt in der Serie mit 3:0. Bislang hat in der NBA-Historie jedes Team, das die ersten drei Spiele einer Best-of-7-Serie gewonnen hat, auch die nächste Runde erreicht. Bereits in der Nacht auf Mittwoch hat Miami erneut zuhause den ersten Matchball. Der in den Playoffs bislang überragende Jimmy Butler kam bei Miami diesmal nur auf 16 Punkte, was allerdings nicht ins Gewicht fiel, weil der Nigerianer Gabe Vincent mit 29 Zählern einen Karrierebestwert erzielte.

NHL: Vegas stellt auf 2:0

Las Vegas hat auch das zweite Spiel in den Western Conference Finals der NHL-Playoffs in der Verlängerung für sich entschieden. Auf das 4:3 zum Auftakt liessen die Golden Knights gegen Dallas ein 3:2 folgen. Chandler Stephenson erzielte nach 1:12 Minuten in der Overtime das Siegtor nach einem Abpraller. Jonathan Marchessault hatte in der 58. Minute den 2:2-Ausgleich bewerkstelligt. In der Best-of-7-Serie führt Las Vegas damit 2:0. Weiter geht es in der Nacht auf Mittwoch in Dallas.