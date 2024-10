Legende: Da haben zwei ihren Spass Kyshawn George (rechts) freut sich über seinen einzigen erfolgreichen Dreier der Partie (bei 5 Versuchen). Keystone/TERRANCE WILLIAMS

NBA: Washington gewinnt abermals gegen Atlanta

Die Washington Wizards haben die Atlanta Hawks in der NBA erneut bezwungen. Das Team mit dem Walliser Kyshawn George gewann zu Hause gegen die Equipe mit dem Genfer Clint Capela mit 133:120. 2 Tage nach dem 121:119 in Atlanta verdankten die Wizards den Sieg einem starken Schlussspurt. Gegen Ende des 3. Viertels übernahmen sie wieder die Führung, die sie im letzten Abschnitt kontinuierlich ausbauten. Zwischenzeitlich hatte das Heimteam mit 11 Punkten Differenz zurückgelegen; bei Halbzeit führten die Hawks 65:57. Rookie George, der in der Startformation stand, steuerte neben 2 Rebounds, 4 Assists und 3 Steals auch 11 Punkte bei, womit er erstmals in der NBA einen zweistelligen Wert auswies. Capela stand mit 12 Punkten und 5 Rebounds zu Buche.