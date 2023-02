Legende: Sorgt für den Endstand Kevin Fiala. key/AP Photo/Mark J. Terrill

NHL: Fiala trifft im Derby

Kevin Fiala ist in der NHL sein 19. Saisontreffer gelungen. Der Ostschweizer sorgte beim 6:3-Sieg der Los Angeles Kings bei den Anaheim Ducks 73 Sekunden vor der 3. Sirene für den 6:3-Endstand. Zuvor hatte er schon an der 1:0-Führung durch Blake Lizotte (15. Minute) mitgewirkt und in der 50. Minute für Anze Kopitar aufgelegt, der im Powerplay das 4:2 erzielte. Insgesamt steht Fiala damit bei 58 Skorerpunkten. Ohne Skorerpunkt blieb Philipp Kurashev beim 4:3-Overtime-Sieg der Chicago Blackhawks in Ottawa.