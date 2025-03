Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

NHL: Lightning fegen Utah vom Eis

Die Tampa Bay Lightning haben in der NHL zuhause gegen Utah Hockey einen 8:0-Kantersieg gefeiert. Mann des Spiels war Nikita Kutscherow mit einem Tor und drei Assists. Der Schweizer Verteidiger Janis Moser verbuchte einen Assist. Derweil brach Pittsburghs Sidney Crosby beim 3:7 in Buffalo einen Rekord von Wayne Gretzky: Der 37-Jährige stellte sicher, dass er auch in seiner 20. Saison mindestens einen Skorerpunkt pro Spiel erreicht.

Legende: Achtmal abklatschen Die Lightning (hier Nikita Kutscherow) hatten gegen Utah einiges zu feiern. Imago/Imagn Images

Resultate