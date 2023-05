NHL: Golden Knights eliminieren Oilers

Auch in diesem Jahr wird es nichts mit dem Stanley-Cup-Triumph für die Edmonton Oilers. Das Team um die beiden NHL-Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl verlor in den Viertelfinals Spiel 6 gegen die Vegas Golden Knights zu Hause mit 2:5 und damit die Best-of-7-Serie mit 2:4. Grosse Figur am Sonntagabend in Edmonton war Jonathan Marchessault. Dem 32-jährigen Stürmer gelang zwischen der 25. und 39. Minute ein lupenreiner Hattrick. Marchessault machte so fast im Alleingang aus einem 1:2 ein 4:2 für die Golden Knights. Das 5:2 war ein «Empty-Netter». Im NHL-Halbfinal trifft das Team aus Nevada entweder auf die Seattle Kraken oder die Dallas Stars.

Legende: Der Superstar wurde ausgestochen Connor McDavid erzielte im 6. Spiel einen Treffer, Jonathan Marchessault (beim Handshake) jedoch deren drei. Keystone/Jason Franson

NBA: Celtics gewinnen «Belle»

Die Halbfinals in der NBA sind komplett. Mit Rekordmeister Boston zog am Sonntagabend die letzte Equipe in die Runde der letzten Vier ein. Die Celtics gewannen zu Hause die «Belle» gegen Philadelphia klar mit 112:88, nachdem es bei Spielmitte erst 55:52 für die Gastgeber geheissen hatte. Jayson Tatum stach bei Boston mit 51 Punkten und 13 Rebounds heraus. Nächster Gegner der Celtics werden die Miami Heat sein. Der andere Halbfinal lautet Denver - Lakers.