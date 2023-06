Legende: War bei Winnipeg Teamkollege von Nino Niederreiter Pierre-Luc Dubois (rechts). Keystone/AP/FRED GREENSLADE

Dubois von Winnipeg nach L.A.

Die L.A. Kings haben Angreifer Pierre-Luc Dubois von den Winnipeg Jets verpflichtet und mit einem 8-Jahres-Vertrag über 68 Millionen Dollar ausgestattet. Im Gegenzug schickte das Team von Kevin Fiala 3 Spieler und einen Zweitrunden-Pick im 2024-Draft zu den Jets. Dubois sammelte vergangene Saison 63 Skorerpunkte in 73 Spielen (27 Tore).

Devils holen Toffoli und geben Blackwood ab

Auch die Devils mit dem Schweizer Captain Nico Hischier waren aktiv auf dem Transfermarkt. Erst gab New Jersey Torhüter Mackenzie Blackwood an die San Jose Sharks ab. Das ist auch eine gute Nachricht für den Schweizer Keeper Akira Schmid, der nun fix mit Vitek Vanecek das Torhüter-Duo bilden dürfte. Anschliessend holten die Devils Stürmer Tyler Toffoli aus Calgary. Im Gegenzug erhielten die Flames Jegor Scharangowich und einen 3.-Runden-Pick im 2023-Draft. Toffoli hatte zuletzt die beste Saison seiner Karriere mit 73 Skorerpunkten in 82 Spielen (34 Tore).

Saisonstart am 10. Oktober

Die neue NHL-Saison wird am 10. Oktober starten. 3 Partien stehen dann auf dem Programm, u.a. trifft Stanley-Cup-Sieger Vegas auf die Seattle Kraken.