Legende: Verlor mit seinem Team 3:6 Nino Niederreiter. Keystone/Jason Franson

NHL: Niederreiter mit Assist bei Niederlage

Im 2. Spiel für seinen neuen Klub Winnipeg hat Nino Niederreiter erstmals einen Skorerpunkt für das kanadische NHL-Team gesammelt. Der Churer Stürmer fing bei der 3:6-Auswärtsniederlage in Edmonton im Powerplay in der Offensivzone eine Scheibe ab, legte für Mark Scheifele auf und dieser versenkte den Puck im Tor (52.). Auch Janis Moser durfte sich in der Nacht auf Samstag einen Assist gutschreiben lassen. Der Verteidiger der Arizona Coyotes kassierte indes eine 1:6-Heimklatsche gegen die Carolina Hurricanes. Einen Punkt gab es für das Schweizer Trio Akira Schmid, Jonas Siegenthaler und Nico Hischier mit New Jersey. Die Devils verloren in Las Vegas im Penaltyschiessen mit 3:4. Schmid, dem im Spiel 24 Paraden gelangen, musste sich im Shootout einzig von Shea Theodore bezwingen lassen. Der angeschlagene Timo Meier wurde erneut nicht eingesetzt.

01:56 Video Die Highlights bei Edmonton - Winnipeg Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

NBA: Hawks siegen unter Snyder

Die Atlanta Hawks haben den ersten Sieg unter ihrem neuen Coach Quin Snyder eingefahren. Das Team aus Georgia schlug Portland zu Hause mit 129:111. Ein herausragendes Spiel gelang dabei Dejounte Murray, dem mit 41 Punkten ein neuer Karriere-Bestwert gelang. Center Clint Capela steuerte wie so oft ein Double-Double bei. Der Genfer liess sich 11 Punkte und 12 Rebounds notieren. Die Hawks belegen in der Eastern Conference derzeit den 8. Platz.