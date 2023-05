NHL: Vegas stellt auf 3:0

Die Vegas Golden Knights haben auch das 3. Spiel in der Best-of-7-Halbfinalserie gegen die Dallas Stars gewonnen und haben nun vier Matchpucks für die Finalqualifikation. 4:0 lautete das klare Verdikt in der Nacht auf Mittwoch. Zum ersten Mal ging es in der Serie nicht in eine Verlängerung. Die Knights sorgten auswärts in Dallas bereits im ersten Drittel für klare Verhältnisse und führten nach 20 Minuten 3:0. Noch vor Spielhälfte sorgte Alex Pietrangelo mit dem 4:0 für die Entscheidung. Bereits in der Nacht auf Freitag könnten die Vegas Golden Knights im 4. Spiel dieser Serie alles klar machen. Die Partie findet wiederum in Dallas statt.

NBA: Celtics geben sich noch nicht geschlagen

Die Boston Celtics haben im 4. Spiel der Best-of-7-Halbfinalserie gegen die Miami Heat den ersten Sieg eingefahren. Auswärts setzte sich der Rekordmeister mit 116:99 durch. Die Differenz legte das zweitbeste Team der Qualifikation in der zweiten Spielhälfte. Herausragend war vor allem das dritte Viertel, in dem die Celtics einen 18-Punkte-Lauf hinlegten und die Partie drehten. Bester Skorer bei Boston war Jayson Tatum mit 33 Punkten und 11 Rebounds.