NHL: Malgin, Kurashev und Suter treffen

Am Dienstag reichten Denis Malgin 5:24 Minuten Einsatzzeit für seinen 1. Treffer für Colorado. 24 Stunden später kam der Solothurner 5:37 Minuten für die Avalanche zum Einsatz – und traf erneut. Beim 3:2-Auswärtssieg in Minnesota steuerte der Stürmer in der 23. Minute das Tor zum 2:0 bei. Bei seinem Handgelenkschuss sah Wild-Keeper Marc-André Fleury nicht gut aus. Ebenfalls unter die Torschützen reihte sich Chicagos Philipp Kurashev bei der 2:5-Niederlage in Toronto. Für den Schweizer war es der 8. Saisontreffer. Gar zum Matchwinner avancierte Pius Suter für Detroit. Der Zürcher versenkte beim 5:4 n.P. in Edmonton den entscheidenden Penalty backhand.

00:14 Video Suter entscheidet Spiel im Shootout Aus Sport-Clip vom 16.02.2023. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

NBA: Niederlage für Hawks

Die Atlanta Hawks mit dem Genfer Center Clint Capela kassierten in der Nacht auf Donnerstag eine herbe 101:122-Heimniederlage gegen die New York Knicks. Capela kam auf 10 Punkte und 8 Rebounds. Die Hawks liegen nach knapp drei Viertel des Pensums in der Eastern Conference auf dem 8. Tabellenplatz.