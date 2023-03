Legende: Endlich wieder NBA-Playoffs für die Kings Spieler und Fans von Sacramento dürfen sich wieder auf Postseason-Basketball freuen. Imago Images/Zuma Wire

NBA: Sacramento Kings in den Playoffs

Erstmals seit 16 Jahren hat sich Sacramento wieder für die Playoffs in der NBA qualifizieren können. Nach dem deutlichen 120:80-Erfolg über die Portland Trail Blazers ist dem Team aus Kalifornien gar der Heimvorteil zum Playoff-Auftakt vorzeitig nicht mehr zu nehmen. Die Kings beendeten damit die am längsten andauernde Playoff-Flaute in der NBA-Geschichte. Zudem waren sie aktuell das Team im US Sport, das am längsten auf eine Playoff-Qualifikation warten musste. Diese zweifelhafte Ehre geht nun an die New York Jets über, die die Playoffs in der NFL seit 12 Jahren nicht mehr erreichen konnten.

NHL: Colorado Avalanche mit Malgin sieglos

Die Colorado Avalanche haben in der NHL nach zuletzt 3 Siegen in Folge und 9 von 10 gewonnenen Partien wieder einmal eine Niederlage kassiert. Gegen die Minnesota Wild verlor das Team aus Denver 2:4 und verbleibt in der Western Conference auf Rang 6. Denis Malgin kam beim Titelverteidiger nur knapp 7 Minuten zum Einsatz und blieb ohne Skorerpunkt.