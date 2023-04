Legende: Saison vorbei für Giannis Antetokounmpo und die Milwaukee Bucks. imago images/Michael Loone

NBA: Champion von 2021 out

Die Milwaukee Bucks, das beste Team in der Regular Season, sind im Achtelfinal der NBA-Playoffs ausgeschieden. Der Champion von 2021 unterlag zuhause den Miami Heat nach zwischenzeitlichem 16-Punkte-Vorsprung mit 126:128 n.V. und verlor die Serie mit 1:4. Überragender Akteur bei Miami war Jimmy Butler mit 42 Punkten. Weniger als eine Sekunde vor Ende der regulären Spielzeit hatte er sein Team überhaupt erst in die Verlängerung gerettet. Bei den Bucks reichte eine ebenfalls starke Leistung von Giannis Antetokounmpo (38 Punkte und 20 Rebounds) nicht aus.

Butler mit dem Ausgleich in letzter Sekunde

NHL: Titelverteidiger Colorado vor dem Out

Die Seattle Kraken haben den überraschenden Einzug in den Playoff-Viertelfinal dicht vor Augen. Nach dem 3:2 bei Titelverteidiger Colorado Avalanche fehlt dem Aussenseiter nur noch ein Sieg zum erstmaligen Erreichen der nächsten Runde. In der Nacht auf Samstag haben die Kraken, die in der Serie 3:2 vorne liegen, in eigener Halle den ersten Matchpuck. Die Florida Panthers verkürzten in der Best-of-7-Serie gegen die Boston Bruins auf 2:3. Auswärts entschieden die Panthers das fünfte Spiel der Serie mit 4:3 nach Verlängerung für sich.