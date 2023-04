Legende: Der eine traf, der andere bereitete zweimal vor Timo Meier (links) und Nico Hischier im Spiel gegen die Pittsburgh Penguins. Keystone/AP/Noah K. Murray

NHL: Devils schlagen Pittsburgh dank «Swiss Power»

Die bereits für die NHL-Playoffs qualifizierten New Jersey Devils haben in der Nacht auf Mittwoch einen 5:1-Heimsieg gegen Pittsburgh gefeiert. Captain Nico Hischier bereitete zwei der drei Treffer von Hattrick-Torschütze Dawson Mercer vor. Timo Meier traf in der 23. Minute im Powerplay zum 3:0. Es war bereits das 38. Saisongoal des Appenzellers, womit er seinen Schweizer NHL-Rekord weiter ausbaute. Ebenfalls einen Sieg feierte Colorado. Die Avalanche sicherten sich den Einzug in die Playoffs mit einem 4:3-Erfolg in der Overtime bei den San Jose Sharks. Denis Malgin liess sich beim 1:0 in der 5. Minute einen Assist gutschreiben.

NBA: Capelas Atlanta siegreich

Die Atlanta Hawks haben mit den Chicago Bulls einen direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz bezwungen. Die Hawks kamen ohne den erkrankten Starspieler Trae Young auswärts zu einem 123:105-Erfolg. Dem Schweizer Clint Capela gelang dabei abermals ein Double-Double. Der Center kam auf 13 Punkte und 14 Rebounds. Atlanta verteidigte mit dem Sieg Rang 8 in der Eastern Conference und wäre aktuell für das sogenannte «Play-in-Tournament» qualifiziert.