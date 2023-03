Legende: Nach 12 Jahren wieder 5 Skorerpunkte Ryan Nugent-Hopkins gegen die Vegas Golden Knights. IMAGO/USA TODAY Network

NHL: 5 Skorerpunkte für Nugent-Hopkins

Beim 7:4-Auswärtssieg der Edmonton Oilers in Las Vegas war Ryan Nugent-Hopkins die grosse Figur. Dem Stürmer gelangen 5 Skorerpunkte (ein Tor, vier Assists). Dies hatte er zuletzt 2011 als Rookie geschafft. Connor McDavid steuerte 3 Assists bei, womit der Superstar nun schon bei 143 Zählern steht. Die Oilers haben noch 7 Partien zu spielen.

NHL: Suter mit 2 Assists

Pius Suter von den Detroit Red Wings steuerte 2 Skorerpunkte zum 7:4-Heimsieg gegen Pittsburgh bei. Es war das dritte Mal in dieser Saison, dass dem Zürcher in einem Spiel mehr als ein Zähler gelang. Nashville (ohne den verletzten Roman Josi) glückte beim 2:1 in Boston ein ebenso wichtiger wie überraschender Sieg.

NBA: Hawks schlagen Cavaliers

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela gewannen das Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers 120:118. Der Genfer trug mit 12 Punkten und 10 Rebounds seinen Anteil zum Erfolg bei. Atlanta weist nach 76 Partien eine ausgeglichene Bilanz mit 38 Siegen und 38 Niederlagen auf. Das Team aus dem Bundesstaat Georgia steuert auf das Play-In-Turnier zu, das die Conference-Mannschaften der Positionen 7 bis 10 bestreiten.