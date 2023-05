NHL: Pavelski verlängert die Saison der Stars

Die Dallas Stars haben im 4. Spiel der Best-of-7-Halbfinalserie gegen die Vegas Golden Knights erstmals gewonnen und auf 1:3 verkürzt. Die Texaner setzten sich in der heimischen Arena in der Verlängerung mit 3:2 durch, nachdem sie zuvor zweimal einen Rückstand wettgemacht hatten. Matchwinner für die Stars war neben Doppeltorschütze Jason Robertson der 38-jährige Joe Pavelski. Der Amerikaner traf in der 4. Minute der Overtime in Überzahl. Es war sein bereits 9. Tor in den diesjährigen Playoffs.

NBA: Celtics verkürzen gegen Miami erneut

Die Boston Celtics haben in ihrer Halbfinalserie gegen die Miami Heat das vorzeitige Out zum 2. Mal in Folge abgewendet. Das Team aus Massachusetts setzte sich im 5. Spiel zu Hause mit 110:97 durch und stellte damit auf 2:3. Die Differenz legten die Celtics im 1. Viertel, das sie mit 15 Punkten Vorsprung beendeten. Bei Boston, das zeitweise mit 24 Punkten führte und nie im Rückstand lag, skorte mit Derrick White (24 Punkte), Marcus Smart (23), Jaylen Brown und Jayson Tatum (beide 21) ein Quartett jeweils über 20 Zähler. Die 6. Partie findet am Samstag in Florida statt.