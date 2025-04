Per E-Mail teilen

Handball: Kadetten starten mit Sieg

Die Kadetten Schaffhausen sind mit einem 34:32-Heimsieg gegen Suhr Aarau in die Playoff-Halbfinals über Best-of-5 gestartet. Die favorisierten Kadetten taten sich aber äusserst schwer und rangen den Aussenseiter erst in der Verlängerung nieder. Die Zusatzschicht war nötig geworden, weil die Schaffhauser trotz Überzahl in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit den Ball vertändelten und noch den 27:27-Ausgleich kassierten.

Auch in der Verlängerung blieb Suhr Aarau hartnäckig dran und schaffte gut anderthalb Minuten vor Schluss noch einmal den Gleichstand zum 32:32, ehe die Kadetten dank Toren von Juan Castro Alvarez und Luka Maros doch noch den Sieg bewerkstelligen konnten. Spiel 2 findet am kommenden Mittwoch statt (ab 18 Uhr live bei SRF).

