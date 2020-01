Langlauf: Wigger doppelt im Sprint nach

Einen Tag nach ihrem fantastischen Sieg im Cross-Rennen in der freien Technik hat Langläuferin Siri Wigger im Skating-Sprint ihre 2. Goldmedaille an den Youth Olympic Games gewonnen. Die 16-jährige Zürcher Oberländerin hielt im Final Anna Heggen (NOR) und Märta Rosenberg (SWE) auf Distanz.

Skicross: Gold für Marie Karoline Krista

Im Winter Park von Villars durfte sich die Schweiz über eine weitere Goldmedaille freuen. Marie Karoline Krista entschied den Skicross-Final vor der Tschechin Diana Cholenska und der Russin Wladislawa Baliukina für sich. «Es ist ein super Gefühl in der Schweiz zu gewinnen. Die Stimmung war toll», freute sich Krista nach ihrem grossen Erfolg. Das Schweizer Team hat damit nach 10 Wettkampftagen bereits 17 Medaillen zu Buche stehen.