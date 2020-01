Langlauf: Wigger schlägt die gesamte Konkurrenz

Der 9. Wettkampftag bei den Youth Olympic Games hat eine weitere Goldmedaille für die gastgebende Nation Schweiz abgeworfen. Im Free-Final der Langläuferinnen im Vallée de Joux gab es kein Vorbeikommen an Siri Wigger. Die endschnelle Zürcher Oberländerin verwies im Final die Schwedinnen Maerta Rosenberg und Tove Ericsson auf die weiteren Podestplätze. Im Männer-Rennen lieferte Antonin Savary als Siebter das beste Team-Ergebnis.

Snowboard: Gisler kommt spät zu Bronze

In Snowboard-Park von Leysin schaffte es Bianca Gisler in der Disziplin Slopestyle als Dritte aufs Podest. Die 16-Jährige totalisierte 78,25 Punkte und hatte ihren Höhenflug vor allem einem geglückten 3. Run zu verdanken. Denn noch mitten im Wettkampf hatte sie sich über enorme Fersenschmerzen beklagt, konnte diese aber ausblenden. Gisler wurde in der Endabrechnung nur von Evy Poppe (BEL) und Melissa Peperkamp (NED) überflügelt. Aktuell steht die Schweizer Delegation an den Youth Olympic Games bei 15 Mal Edelmetall.