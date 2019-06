Rad: Gold für Froidevaux und Marguet

Robin Froidevaux und Tristan Marguet haben am zweitletzten Wettkampf-Tag an den European Games in Minsk für die erste Schweizer Goldmedaille gesorgt. Das Schweizer Duo gewann im Madison mit 43 Punkten vor den Niderlanden (41) und Österreich (43).

Karate: Bronze für Quirici

Ebenfalls eine Medaille sicherte sich Karateka Elena Quirici. Die 25-jährige Aargauerin belegte in der Kategorie bis 68 kg gemeinsam mit Halyna Melnyk (Ukr) den 3. Platz. Nach tadelloser Gruppenphase mit 3 Siegen unterlag Quirici im Halbfinal der Italienerin Silvia Semeraro.

Rad: Imhof auf dem Podest

Bahnrad-Fahrer Claudio Imhof gewann am Samstag gar zum 2. Mal Edelmetall. Einen Tag nach dem 3. Platz mit dem Bahnvierer doppelte der 28-Jährige in der Einzelverfolgung nach. Er bezwang im kleinen Final den Polen Szymon Krawczyk.

Beachsoccer: Sieg im Spiel um Platz 3

Den hervorragenden zweitletzten Wettkampf-Tag in Minsk rundeten die Beachsoccer-Männer mit einer weiteren bronzenen Auszeichnung ab. Das Team von Angelo Schirinzi bezwang im entscheidenden Spiel die Ukraine mit 5:4. Captain Dejan Stankovic avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner.