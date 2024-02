Wasserspringen: Heimberg WM-Neunte

Michelle Heimberg ist an der Schwimm-WM in Doha vom 1-m-Brett auf den 9. Rang gesprungen. Die Aargauerin, die es als 12. gerade so in den Final geschafft hatte, zeigte ihren besten Sprung im 2. von 5 Durchgängen. Die 58,5 Punkte übertrumpfte keine andere Athletin. Nach der 4. Runde belegte die 23-Jährige noch Zwischenrang 3, ihr nicht ganz sauberer letzter Sprung warf sie im engen Wettkampf aber noch 6 Positionen zurück. Gesamthaft totalisierte Heimberg 248,5 Punkte, der Rückstand auf die Weltmeisterin Alysha Koloi aus Australien betrug am Ende 12 Zähler. Heimberg, die im vergangenen Jahr vom 1-m-Brett den Europameistertitel geholt hatte, erhält in Doha noch eine zweite Medaillenchance. Am kommenden Donnerstag findet die Qualifikation vom 3-m-Brett statt, am Tag darauf stehen die Finals an.