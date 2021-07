Legende: Den Zuschauern wird niemand die Richtung weisen müssen Olympia findet ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. imago images

Zuschauerverbot bei Olympia weitet sich aus

Die japanischen Präfekturen Hokkaido und Fukushima schlossen sich dem Zuschauer-Bann des Olympia-Ausrichters Tokio an. Knapp zwei Wochen vor dem Start der Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) steht somit fest, dass auch das olympische Fussballturnier in Sapporo sowie die Baseball- und Softball-Spiele in Fukushima ohne Fans stattfinden werden. Ebenso verkommen die Marathonläufe und Geher-Wettbewerbe zu «Geister»-Anlässen. Diese Leichtathletik-Entscheidungen waren aufgrund der Hitze in Tokio nach Sapporo verlegt worden. Die Behörden hatten die Bevölkerung bereits im Vorfeld aufgefordert, den öffentlichen Strecken fernzubleiben.