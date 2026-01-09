Mit Verspätung und einer gröberen Panne ist das olympische Eishockeystadion Milano-Santagiulia eingeweiht worden.

Legende: Ein ganzer Sektor noch geschlossen Blick in die Santagiulia-Arena in Mailand. Imago/Zuma Press

Die Eröffnung der Arena Santagiulia in Mailand ist nicht im Sinne des Erfinders verlaufen: Wegen eines Lochs im Eis musste die Partie zwischen Varese und Caldaro während mehreren Minuten unterbrochen werden, ehe der Schaden behoben werden konnte.

Die Partie ist Teil eines dreitägigen Events, bei dem die Olympia-Organisatoren die Abläufe im neuen Stadion testen wollen. Die Arena im Südosten Mailands bietet 15'300 Fans Platz, derzeit sind aber erst 4000 zugelassen, weil etliche Arbeiten noch immer nicht abgeschlossen sind. Unter anderem fehlen noch Sitzreihen.

NHL-Delegation vor Ort

Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer für Milano Cortina 2026, zeigte sich aber überzeugt, dass man die Skepsis der NHL überwinden könne. Gefragt, wie zuversichtlich er für eine Olympiateilnahme der NHL-Spieler sei, sagte er: «100 Prozent, 100 Prozent.»

Der Testevent wird von einer NHL-Delegation beobachtet. Die weltbeste Liga hatte wegen Verspätungen beim Bau und Zweifeln über die Eisqualität mit einem Olympiaboykott gedroht.