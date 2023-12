Legende: Essen hartes Brot Connor Bedard (links) und Victor Wembanyama. Imago/Zuma Wire

Es liegt in der Natur des nordamerikanischen Draft-Systems, dass die besten Nachwuchsspieler zu den schlechtesten Teams stossen. Das ging auch dem 18-jährigen Kanadier Connor Bedard und dem 19-jährigen Franzosen Victor Wembanyama so.

Bedard wurde vom NHL-Team Chicago Blackhawks gedraftet, Wembanyama von den San Antonio Spurs in der NBA. Beide gelten als Jahrhunderttalente, beide spielen in ihrer Debüt-Saison teils herausragend – und für beide droht der Playoff-Zug früh in der Saison abzufahren.

Am Tabellenende

Die Blackhawks, wo auch der Schweizer Philipp Kurashev spielt, sind mit nur 7 Siegen aus 24 Spielen Liga-Schlusslicht, die Spurs haben nach zunächst 3 Erfolgen aus 5 Spielen nun 15 Mal hintereinander verloren und belegen den letzten Platz in der Western Conference.

Die harte Schule des Verlierens durchliefen einst auch LeBron James (erste Playoff-Qualifikation in der 3. NBA-Saison) und Mario Lemieux (4 NHL-Saisons ohne Playoff-Teilnahme). Beide wurden dennoch zu Legenden ihrer Sportart.