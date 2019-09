Nidwaldnerin siegt in Bologna

Nina Christen hat sich an der EM in Bologna die Goldmedaille im Dreistellungswettkampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr über 50 m gesichert. Die 25-Jährige setzte sich mit 460,6 Punkten knapp 4 Punkte vor Maria Martynowa (BLR) und 15 Punkte vor Jenny Stene (NOR) durch.

Für Christen ist es die Krönung eines bislang schon starken Jahres. Im Februar feierte sie ihren ersten Weltcup-Sieg mit dem Kleinkaliber-Gewehr und sicherte sich so vorzeitig das Ticket für Olympia 2020. Im Juni gewann sie an den European Games in Minsk Silber mit dem Luftgewehr über 10 m.

Auch bei den Junioren war Christen schon erfolgreich gewesen:

2012 und 2014 holt sie im Juniorinnen-Team EM-Gold mit dem Luftgewehr.

2014 sichert sich Christen Junioren-WM-Silber sowohl mit dem Kleinkaliber-Gewehr als auch im Team.

Heidi Diethelm Gerber zeigte in Bologna mit der Sportpistole über 25 m ebenfalls einen guten Wettkampf. Die Thurgauerin klassierte sich auf dem 6. Rang.