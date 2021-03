Therese Johaug gewinnt an der Nordisch-WM in Oberstdorf auch im Einzelrennen über 10 km. Die Norwegerin lässt der Konkurrenz keine Chance.

Ende Januar war Therese Johaug im schwedischen Falun über 10 km in der freien Technik noch von Jessie Diggins geschlagen worden. An der WM in Oberstdorf rückte die norwegische Dominatorin die Kräfteverhältnisse aber eindrücklich wieder zurecht. Johaug holte bei erneut warmen Bedingungen im Oberallgäu mit einer Machtdemonstration ihre insgesamt 17. WM-Medaille, zum 12. Mal ist es eine goldene.

Eine Klasse für sich

Bereits bei der ersten Zwischenzeit nach 1,5 Kilometer hatte sich ein klarer Sieg der 32-Jährigen angedeutet. Einzig Frida Karlsson vermochte bis zur ersten Standortbestimmung einigermassen mit Johaug mitzuhalten. Doch auch die Schwedin blieb schliesslich chancenlos. Die 21-Jährige brauchte für die 10 km ganze 54,2 Sekunden länger als Johaug. Zum Gewinn der Silbermedaille reichte dies jedoch locker. Für Karlsson ist es in ihrem jungen Alter bereits das 4. WM-Edelmetall.

Bronze ging an Karlssons Landsfrau Ebba Andersson. Sie verlor über eine Minute auf die Bestzeit von Johaug. Für die US-Amerikanerin Diggins, welche den Gesamtweltcup anführt, resultierte der undankbare 4. Rang. Schweizerinnen waren am Dienstag keine am Start.

So geht es weiter

Am Mittwoch steht in Oberstdorf das Männer-Rennen über 15 km in der freien Technik auf dem Programm, bevor am Donnerstag (Frauen) und Freitag (Männer) jeweils die Staffelrennen über die Bühne gehen. Den Abschluss der Langlauf-Wettkämpfe an der Nordisch-WM bilden am Wochenende die Klassisch-Rennen über 30 km (Frauen) und 50 km (Männer).