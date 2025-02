Norwegens Langläufer dominieren im Männer-Weltcup. An der WM in Trondheim soll es für die Gastgeber Medaillen regnen.

An der Heim-WM in Trondheim

Legende: Haben allen Grund zum Lachen Die Norweger Johannes Hösflot Kläbo (r.) und Erik Valnes. imago images/Bildbyran

28 Rennen haben die Langläufer in dieser Weltcup-Saison bestritten. 24 Mal ging der Sieg nach Norwegen. Mit 10 Erfolgen in Einzelrennen und zusätzlich einem Triumph im Team-Sprint ist Johannes Hösflot Kläbo der erfolgreichste Athlet. Schaffte es dieser einmal nicht an die Spitze, waren meistens seine Landsmänner zur Stelle. So feierte zum Beispiel Harald Östberg Amundsen 5 Siege.

Entsprechend klar ist die Ausgangslage vor der WM in Trondheim. Vieles spricht dafür, dass die Langlauf-Wettkämpfe der Männer zu norwegischen Festspielen werden. Und das einmal mehr. An den Titelkämpfen 2023 gingen alle 6 Goldmedaillen und insgesamt 12 Mal Edelmetall an Kläbo und Co. – 14 Medaillen wären möglich gewesen ...

Wer kann die norwegische Party stören?

Die ersten Herausforderer dürften aus Finnland und Schweden kommen. Iivo Niskanen, der in diesem Winter 2 Rennen gewinnen konnte, ist vor allem über 10 km klassisch zuzutrauen, die Norweger zu schlagen. Bei den Schweden ruhen die grössten Hoffnungen auf Edvin Anger und William Poromaa.

