Für Halvor Egner Granerud ist die WM in Oberstdorf ebenso vorzeitig zu Ende wie für das gesamte italienische Team.

Corona-Fälle an WM

Halvor Egner Granerud bestätigte auf Instagram, dass er positiv auf das Coronavirus getestet und isoliert wurde. «Ich fühle mich ein wenig unwohl, aber ansonsten geht es mir gut», teilte der 24-jährige Norweger mit. «Das bedeutet ganz offensichtlich, dass die WM für mich vorbei ist, und das ist schade.»

Legende: Muss den Traum von Gold begraben Halvor Egner Granerud. Keystone

Der Weltverband FIS hatte zuvor am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass es bei einem Mitglied des norwegischen Skisprung-Teams ein positives Testergebnis gegeben habe. Angaben zur Person machte die FIS jedoch nicht. Norwegens Verband wollte am Mittwochmorgen in einer Pressekonferenz zu den weiteren Entwicklungen informieren.

Moritz Beckers-Schwarz, Geschäftsführer der WM, betonte dennoch: «Bisher hat unser Hygienekonzept voll gegriffen.» Von über 17'000 Tests seien lediglich deren 9 positiv gewesen. Dennoch erklärte er: «Wir hinterfragen das Konzept sowieso ständig.» Allfällige Änderungen müssten sowieso vom regionalen Gesundheitsamt initiiert werden (ganzes Interview weiter oben).

Ratlosigkeit beim Saison-Dominator

Granerud selbst zeigte sich ratlos über den positiven Test. «Ich habe alles Mögliche getan, um eine Infektion zu vermeiden, aber trotzdem ist so etwas immer noch möglich», sagte er: «Das zeigt mir, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein.»

Der elffache Saisonsieger Granerud war als grosser Favorit zur WM gereist. Auf der Normalschanze hatte er sich mit Platz 4 zufrieden geben müssen, mit Norwegens Mixed-Team holte er hinter Deutschland Silber. Die Qualifikation zum Springen auf der Grossschanze findet am Donnerstagabend statt, die Medaillenentscheidung am Freitag.

Italienische Mannschaft reist ab

Italien hat nach erneuten Corona-Fällen sein komplettes Team von der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf zurückgezogen. Dies teilte der nationale Verband Fisi am Mittwochmorgen mit. Die Entscheidung sei gefallen, um die Gesundheit der Athleten zu schützen und zugleich eine sichere Fortsetzung der WM zu erlauben.

Nachdem am Samstag zwei Coronafälle in Italiens Skisprung-Team bekannt geworden waren, bestätigte der Weltverband FIS am Mittwochmorgen zwei weitere positive Tests bei Mitgliedern der italienischen Delegation.