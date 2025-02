Nur 2 Wochen nach ihrem Start an der Ski-WM eröffnet Céline Marti am Mittwoch in der Langlauf-Quali die Nordisch-WM.

Legende: Ging als erste Läuferin in die WM-Loipe Céline Marti. Keystone/AP Photo/Matthias Schrader

Mit der Qualifikation der kleinen Langlauf-Nationen hat am Mittwoch die Nordische Ski-WM in Trondheim begonnen. Mit Startnummer 1 ging Céline Marti aus Haiti ins Rennen über 7,5 km. «Ich habe die WM eröffnet, wow! Daran werde ich mich mein Leben lang erinnern», freute sich die 45-Jährige, die im Alter von 7 Monaten von einem Schweizer Ehepaar adoptiert wurde und in Genf aufwuchs. «Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen», sagte sie gegenüber SID.

Marti war 2 Wochen zuvor schon an der Ski-WM in Saalbach im Slalom und Riesenslalom angetreten. Anders als damals liess sie in Trondheim als 53. immerhin ein halbes Dutzend Läuferinnen hinter sich. «Hier war es etwas einfacher. In Saalbach war es doch ziemlich steil.»

Olympia 2026 als Ziel

Marti arbeitet als Polizistin am Flughafen Genf. Ihre Leidenschaft ist aber der Wintersport, und ein Ende ist noch nicht in Sicht. «Ich würde nächstes Jahr gerne Haiti an den Olympischen Spielen vertreten.» Auf der Piste oder der Loipe? «Eigentlich ist das egal. Aber wenn ich darüber nachdenke: Langlauf ist meine Priorität.»