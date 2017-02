Lahti-News: Schnider fällt für Teamsprint aus

Der Teamsprint der Langläufer an der WM in Lahti vom Sonntag findet ohne Ueli Schnider statt. Der Luzerner muss krankheitsbedingt auf einen Start verzichten.

Die Schweizer Equipe muss für den Teamsprint der Männer vom Sonntag eine personelle Änderung vornehmen. Der Luzerner Ueli Schnider ist krank und kann nicht an den Start gehen. Der WM-Achte im Sprint von 2015 wird durch den Urner Roman Furger ersetzt. Furger wird den Teamsprint in der klassischen Technik gemeinsam mit Jovian Hediger bestreiten. Hediger wurde in Lahti am Donnerstag im Skating-Sprint 11., Furger lief auf Platz 25.