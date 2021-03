Evi Mattmann-Kratzer hatte an der Nordisch-WM 1987 in Oberstdorf über 5 km die Bronze-Medaille gewonnen. Bis am Sonntag war sie damit die einzige Schweizer Langläuferin, die je an einer Weltmeisterschaft Edelmetall ergattern konnte.

Die Engadinerin, die sich gerade von einer Hüftoperation erholt, hat den Gewinn der Silbermedaille von Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff im Team-Sprint vom Sonntag live mitverfolgt und mitgelitten.

Warum an der WM 1987 sogar noch mehr drin gelegen wäre und wie wichtig die Medaille von Fähndrich/van der Graaff für die Zukunft des Schweizer Langlaufsports ist, erfahren Sie im Video oben.