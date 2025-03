Nadine Fähndrich und Anja Weber holen im Teamsprint in der klassischen Technik an der Nordischen Ski-WM in Trondheim die Bronzemedaille.

Fähndrich zündet auf der Schlussrunde den Turbo und fängt die Finnin Jasmi Joensuu vor ihr noch ab.

Die Schwedinnen holen überlegen Gold, Silber geht an die USA.

Dass das Schweizer Duo im Teamsprint der Frauen noch eine Medaille holt, hätten vor der Schlussrunde von Nadine Fähndrich wohl nur noch wenige gedacht. Ihre Teamkollegin Anja Weber hatte mit rund 7 Sekunden Rückstand auf die drittplatzierten Finninnen an die Luzernerin übergeben, es deutete vieles auf den 4. Rang hin. Doch Fähndrich hatte andere Pläne.

Sie zündete auf den letzten rund 1,4 Kilometern ordentlich den Turbo und lief die schnellste Schlussrunde aller Athletinnen. Während die 29-Jährige der Konkurrenz immer näherkam, erlitt die auf dem 3. Rang laufende Jasmi Joensuu einen Einbruch und verlor kontinuierlich an Zeit.

Überholmanöver auf der Zielgeraden

Kurz vor Schluss stellte Fähndrich den Anschluss an die Finnin her, auf der Zielgeraden zog die Luzernerin an ihrer völlig ausgelaugten Konkurrentin vorbei und konnte doch noch über Bronze jubeln. Nach Rang 3 im Skating-Einzelsprint ist es für Fähndrich bereits die 2. Medaille an diesen Titelkämpfen, die 3. WM-Medaille insgesamt. Weber durfte sich derweil erstmals über WM-Edelmetall freuen.

Dass die Schweizerinnen eines der besten Duos an diesem Mittwoch stellten, hatte sich früh im Final abgezeichnet. Auf der zweiten Runde setzte sich ein Quintett bestehend aus Schweden, den USA, Finnland, Norwegen und der Schweiz ab.

Fähndrich kann Lücken zulaufen

Während die Schwedinnen mit Jonna Sundling und Maja Dahlqvist bald davonzogen und Gold später auch souverän ins Ziel brachten, bekundete Weber auf der dritten Runde Mühe und musste eine leichte Lücke zwischen sich und den vorderen vier Athletinnen aufgehen lassen.

Fähndrich wusste diese wieder zuzulaufen. Und als Weber auf ihrer letzten Runde erneut Zeit verlor, bescherte die Luzernerin der Schweiz mit einem Glanzlauf noch die Bronzemedaille.

Nordische Ski-WM