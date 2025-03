Per E-Mail teilen

Johannes Hösflot Kläbo und Erik Valnes gewinnen im Teamsprint in der klassischen Technik an der Nordischen Ski-WM in dominanter Manier Gold.

Für Kläbo ist es der 4. WM-Titel in Trondheim und der 13. insgesamt. Damit egalisiert er den Rekord von Landsmann Petter Northug.

Das Schweizer Duo Janik Riebli/Valerio Grond verpasst eine Medaille mit Rang 8 klar.

Es war wahrlich ein Gala-Auftritt, den Johannes Hösflot Kläbo und Erik Valnes im Teamsprint an der WM in Trondheim zeigten. Das Duo gewann im 4. Langlauf-Rennen der Männer an diesen Titelkämpfen überlegen die 4. norwegische Goldmedaille.

Kläbo egalisierte mit seinem 13. persönlichen WM-Titel zudem die Bestmarke von Landsmann Petter Northug und stieg an seinem Geburtsort zum erfolgreichsten Langläufer an Weltmeisterschaften auf. Und während sich der Norweger auf der Zielgeraden bereits feiern lassen konnte, kämpfte dahinter ein Trio um die letzten beiden Medaillen.

In einem engen Schlusssprint setzte sich Finnland eine Hundertstel vor Schweden durch und holte Silber. Italien musste 29 Hundertstel dahinter mit Rang 4 vorliebnehmen.

Schweizer gehen leer aus

Bis zur 5. Runde hatte auch das Schweizer Duo mit Janik Riebli und Valerio Grond zur Verfolgergruppe gehört. Doch dann verliessen Riebli in einem steilen Stück die Kräfte, er konnte das Tempo seiner Konkurrenten nicht mehr mitgehen und musste abreissen lassen.

Mit mehr als 11 Sekunden Rückstand auf den 3. Platz schickte er Teamkollege Grond auf die letzte Runde. Dieser machte auf den letzten rund 1,4 Kilometern noch einen Rang gut, konnte in den Kampf um Edelmetall aber nicht mehr eingreifen. Die Schweizer beendeten das Rennen auf dem 8. Platz.

