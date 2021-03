Männer-Staffel an Nordisch-WM

Die Schweiz belegt nach einer starken Leistung im Staffel-Rennen über 4x10 km an der WM in Oberstdorf Platz 5.

Der Sieg ging an Norwegen vor den Russen und Frankreich.

Für Norwegen war es der 11. Staffel-WM-Titel in Folge.

Die Schweiz durfte bis zur letzten Runde mit einer Medaille liebäugeln. Beda Klee und Dario Cologna in den klassischen Sequenzen sowie Jason Rüesch und Roman Furger im Skating-Stil hielten die Schweiz permanent in den Top 6 und bis in Schlagdistanz zu den Podesträngen. Doch eine Tempoverschärfung des Franzosen Jules Lapierre im letzten Aufstieg liess den Traum platzen.

20 Sekunden fehlen auf Bronze

Furger musste wie auch Finnlands Joni Mäki und Schwedens William Poromaa abreissen lassen. Furger kam zwar nochmals bis auf wenige Meter ran, doch Lapierre konnte sich auf den letzten Metern nochmals steigern und lief zu Bronze. So blieb der Schweiz hinter Schweden Platz 5, auf das Podest fehlten rund 20 Sekunden.

Norwegens Serie geht weiter

Der Kampf um den Sieg spitzte sich auf ein Duell zwischen Johannes Kläbo und Alexander Bolschunow zu. Erst schien der neutraler Flagge laufende Russe, der auf der letzten Ablösung einen Rückstand von über 25 Sekunden auf Kläbo aufgeholt hatte, über die besseren Beine zu verfügen. Doch am «Egli-Hügel» kurz vor dem Ziel verschärfte der Norweger noch einmal die Kadenz, was Bolschunow nicht mehr zu kontern vermochte.

So sorgte Kläbo dafür, dass die norwegische Staffel-Gold-Serie weiterläuft. Es war der 11. Weltmeister-Titel in Serie, letztmals mussten sich die Nordländer 1999 in Ramsau geschlagen geben (Platz 2 hinter Österreich).

Russen mit Blitzstart

Dabei hatte es zu Beginn ausgesehen, als müsste Norwegen bei schwierigen Bedingungen mit Schneeregen und entsprechend grossen Herausforderungen für die Serviceleute eine historische Pleite einstecken. Russlands Starläufer Alexej Scherwotkin legte ein horrendes Tempo vor, dem niemand folgen konnte. So distanzierte er Norwegens Pal Golberg auf den ersten 10 Kilometern um knapp eine Minute.

Doch Emil Iversen lief die Lücke auf der 2. Ablösung zu und sorgte dafür, dass Norwegen bei Halbzeit standesgemäss auf Platz 1 lag. Nach 30 km wiesen die Staffel-Seriensieger einen Vorsprung über 25 Sekunden auf den ersten Verfolger auf, dennoch kam es am Ende zu einem Hitchcock-Finale um den Sieg.