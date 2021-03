Skispringen: Ammann und Peter überzeugen

Das Schweizer Skisprung-Team hat beim WM-Wettkampf von der Grossschanze den soliden 7. Rang belegt. Dominik Peter, Andreas Schuler, Simon Ammann und Gregor Deschwanden liessen im Final Russland um über 80 Punkte hinter sich. Besonders Ammann konnte mit Sprüngen auf 127,5 und 129 Meter überzeugen. Peter überraschte mit Sätzen auf 129 und 123,5 Meter. Gold ging in einem spannenden Vierkampf an Deutschland. Karl Geiger katapultierte mit seinem 2. Sprung sein Team ganz an die Spitze. Silber und Bronze gingen an Österreich und Polen.

Kombination: Österreichisches Duo siegt

Österreich hat sich in der Nordischen Kombination im Teamsprint die WM-Goldmedaille geholt. Das Duo Johannes Lamparter/Lukas Greiderer, zur Mittagspause nach dem Springen auf Platz 2 gelegen, münzte die läuferische Klasse in den Sieg um. Platz 2 ging an Norwegen mit Espen Andersen und Jarl Magnus Riiber (+39,6 s). Für sie war der am Morgen eingehandelte Rückstand von 34 Sekunden nicht mehr wettzumachen. Die zur Halbzeit führenden Japaner liessen auf der Loipe wie erwartet Federn: Deutschland zog im Schlusssprint vorbei auf den Bronzerang.