Skispringen: 12. WM für Simon Ammann

Simon Ammann, Killian Peier und Remo Imhof haben in Planica (SLO) die interne Qualifikation für einen WM-Start auf der Normalschanze geschafft. Das Trio setzte sich nach insgesamt drei Trainingssprüngen vor Dominik Peter durch. Gregor Deschwanden war von Swiss-Ski gesetzt worden. Für den 41-jährigen Ammann wird es die 12. WM-Teilnahme sein. 2007 in Sapporo hatte er Gold von der Grossschanze gewonnen. Der 19-jährige Imhof, der noch nie im Weltcup gestartet ist, überzeugte jüngst mit Rang 8 an der Junioren-WM in Whistler (CAN). Die Qualifikation für das Springen findet am Freitag statt.