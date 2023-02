Legende: Kommt an der WM in Planica erstmals zum Einsatz Die Langläuferin und Triathletin Anja Weber. Keystone / Mayk Wendt

Team-Sprint der Frauen mit Weber und Fähndrich

Das Aufgebot für den Team-Sprint der Frauen an der Nordischen Ski-WM in Planica (SLO) steht: Nadine Fähndrich bestreitet das Rennen am Sonntag mit Anja Weber. Die Zürcherin Weber, die sowohl als Langläuferin als auch als Triathletin Spitzensport betreibt, stand beim Einzel-Sprint am Donnerstag in klassischer Technik nicht im Einsatz. Auf den Skating-Ski kann sie aber ihre Stärken ausspielen. Nadine Fähndrich gewann 2021 in Oberstdorf zusammen mit Laurien van der Graaff WM-Silber. In Planica liegt ein solcher Coup kaum drin. Bei SRF sind Sie im TV und in der Sport App live dabei: Um 11:15 Uhr starten die Quali-Läufe, ab 13.30 Uhr gehen die Finals über die Bühne.