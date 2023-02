Skispringen: Arnet und Torazza out

Die beiden jungen Schweizer Skispringerinnen Sina Arnet und Emely Torazza haben an der WM in Planica auf der Normalschanze den Einzug in den Final knapp verpasst. Arnet kam mit einem 80,5-Meter-Sprung auf Rang 42. Zum finalberechtigten 40. Platz fehlten der 17-Jährigen 3,3 Punkte. Die 18-jährige Torazza landete bei 79,5 Metern und auf Platz 44. Beste der Qualifikation war die Norwegerin Anna Odine Ström (99 Meter). Der Final findet am Donnerstag statt.

Schliessen 00:46 Video Der Quali-Sprung von Sina Arnet Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden. 00:41 Video Der Quali-Sprung von Emely Torazza Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden. 00:47 Video Arnet: «Die Enttäuschung ist gross» Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 00:54 Video Torazza: «Schon das Training lief nicht so gut » Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.