Skispringen: Ammann zeigt starken Quali-Sprung

An der WM in Planica werden am Samstag beim Springen von der Normalschanze alle 4 Schweizer mit dabei sein. Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Kilian Peier und Remo Imhof meisterten die Qualifikation am Freitagabend erfolgreich. Altmeister Ammann (13.) glänzte mit einem Flug auf 99,5 m, was von allen aus Luke 11 gestarteten Springern der Tagesbestweite entsprach. Die Haltungsnoten liessen beim Toggenburger aber wie so oft zu wünschen übrig. Der 19-jährige Imhof, der noch nie im Weltcup gesprungen ist, schaffte den Sprung in die Top 50 als 50. denkbar knapp (90 m). Deschwanden 22./96 m) und Peier (31./92,5 m) klassierten sich im Mittelfeld. Gewonnen wurde die Qualifikation zur Freude des Heimpublikums vom Slowenen Anze Lanisek.

Langlauf: Weng reist ab, weil es «nicht funktioniert»

Die zweimalige Gesamtweltcupgewinnerin Heidi Weng hat noch vor ihrem ersten WM-Einsatz in Planica die Heimreise angetreten. «Ich habe das Gefühl, dass es nicht so funktioniert, wie es sollte», sagte die norwegische Langläuferin, die eigentlich am Samstag im Skiathlon starten wollte. Die viermalige Staffel-Weltmeisterin war zuletzt immer wieder von Erkrankungen zurückgeworfen worden. Als Ersatz reiste am Freitag die zweimalige Olympiasiegerin Ragnhild Haga nach Slowenien.