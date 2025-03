Legende: Bester Schweizer in der Quali Killian Peier. IMAGO / PPAUK

Skispringen: Erfolgreiche Schweizer Quali

Alle vier Schweizer haben die Qualifikation für das WM-Springen von der Normalschanze vom Sonntag (ab 17:00 Uhr auf SRF info) gemeistert. Am besten schnitt Killian Peier in der Quali ab, er sprang auf Rang 4. Auch Gregor Deschwanden (9.) und Yanick Wasser (12.) vermochten zu überzeugen. Simon Ammann schaffte den Cut als 45. eher knapp. Den besten Sprung zeigte der Einheimische Johann Andre Forfang.

Nordische Kombination: Riiber holt den nächsten Titel

Pascal Müller hat sich an der WM in Trondheim in der Nordischen Kombination auf dem 32. Rang klassiert. Nach dem Springen von der Normalschanze hatte der einzige Schweizer Starter noch auf Platz 17 gelegen, in den 7,5 Kilometer auf der Langlauf-Loipe verlor er noch einige Plätze. Der Sieg ging an Über-Kombinierer Jarl Magnus Riiber. Der Norweger, der Ende Saison wegen gesundheitlichen Problemen zurücktreten wird, holte seinen 10. WM-Titel. Silber ging an Jens Luraas Oftebro (NOR), Bronze an Vinzenz Geiger (GER).