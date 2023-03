Skispringen: Prevc stürzt im Training heftig

Glück im Unglück: Peter Prevc erlitt bei seinem Horrorsturz im Training zum WM-Wettkampf auf der Grossschanze (Qualifikation am Donnerstag und Entscheidung am Freitag, je live bei SRF) keine schwereren Verletzungen. Der Weltverband FIS teilt mit, dass der 30-Jährige «nur Prellungen sowie eine leichte Gehirnerschütterung erlitt». Der slowenische Lokalmatador bleibe zunächst zur Beobachtung im Spital. Der ehemalige Gesamtweltcup-Sieger war am Mittwoch auf der WM-Schanze unmittelbar nach dem Absprung aus dem Gleichgewicht geraten und schwer auf den Hang geknallt. Im Anschluss überschlug sich Prevc mehrere Male, bevor er von Notfallhelfern auf einer Trage von der Anlage gebracht wurde.