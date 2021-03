Nordisch-WM in Oberstdorf

Norwegens Langläuferinnen gewinnen an der Nordisch-WM in Oberstdorf im 4x5km-Staffelrennen die Goldmedaille.

Titelverteidiger Schweden muss eine Schlappe einstecken und läuft nur auf Rang 6.

Das Schweizer Quartett klassiert sich auf Rang 7.

Norwegen setzt seine Dominanz an der Nordisch-WM auch in der 4x5km-Staffel der Frauen fort. Im Rennen über je zwei Klassisch- und Skatingstrecken verwies das Team um Überfliegerin Therese Johaug die unter neutraler Flagge startenden Russinnen um 26,6 Sekunden auf Platz 2. Die norwegische Dominatorin hatte sich auf der 3. Strecke entscheidend abgesetzt.

Im Sprint um Rang 3 setzte sich Krista Pärmäkoski knapp vor Jessica Diggins (USA) durch und sicherte so Finnland die erste Langlauf-Medaille an der laufenden WM.

Schweiz bis Rennhälfte auf Kurs

Das Schweizer Quartett um Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich, Lydia Hiernickel und Alina Meier klassierte sich auf Rang 7. Bei Rennhälfte konnte das Team noch von einer Medaille träumen.

Fähndrich lief in der Verfolgergruppe und übergab auf Rang 5 liegend an Hiernickel, die auf der 3. Strecke den Anschluss an die Konkurrentinnen aber bald verlor. Der Rückstand im Ziel betrug 2:49 Minuten, womit die Schweizerinnen die Erwartungen erfüllten.

Schweden geschlagen

Zu den grossen Geschlagenen gehörten die Titelverteidigerinnen aus Schweden, die offensichtlich mit schlechtem Material zu kämpfen hatten.

Charlotte Kalla verlor auf der 2. Runde über eine Minute, womit sich das Team der zweifachen Medaillengewinnerin Ebba Andersson im Kampf um die Medaillen bereits früh verabschiedete. Am Ende lief das schwedische Team auf Rang 6.