Nordische Ski-WM in Norwegen

Johannes Hösflot Kläbo triumphiert an der Nordischen Ski-WM auch über 10 km klassisch.

Für den norwegischen Langlauf-Dominator ist es bereits die 3. WM-Goldmedaille in Trondheim und die 12. insgesamt.

Aus Schweizer Sicht glänzt Cyril Fähndrich mit Platz 7.

Der Weltmeister im Langlauf heisst wie bereits im Sprint und im Skiathlon auch über 10 km klassisch Johannes Hösflot Kläbo. Im Schneetreiben von Trondheim setzte sich der Dominator aus Norwegen mit 8,8 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Erik Valnes durch. Dritter wurde mit Harald Östberg Amundsen (+11,0) wenig überraschend ebenfalls ein Lokalmatador.

Mit nun 12 WM-Titeln fehlt Kläbo «nur» noch eine Goldmedaille zur Bestmarke von Petter Northug. Die Chancen, dass er den Rekord seines Landsmanns an den laufenden Weltmeisterschaften egalisiert, stehen sehr gut. Noch bleiben dem 28-jährigen Kläbo in Trondheim drei weitere Titelchancen.

Fähndrich überrascht mit Top-10-Platz

Ein starker Auftritt gelang auch Cyril Fähndrich. Der Luzerner teilte das Rennen sehr gut ein, baute nicht ab, und lag zum Schluss nur 35 Sekunden hinter Kläbo zurück. Fähndrichs Exploit kam ohne Ansage. Ein 20. Rang als Bestresultat in diesem Winter und ein missglückter Skiathlon in Trondheim hatten nicht auf ein Top-10-Resultat hingedeutet. Fähndrich kam zwar nie in die Nähe der Top 6, er war aber der beste Mitteleuropäer.

Beda Klee, dessen Saison einem stetigen Auf und Ab gleicht, erwischte einen schwachen Tag und musste mit Rang 33 vorliebnehmen.

Nordische Ski-WM 2025