Nordische Ski-WM in Planica

Norwegen ist seiner Favoritenrolle bei der Männer-Staffel an der Nordischen Ski-WM in Planica vollauf gerecht geworden. Hans Christer Holund, Paal Golberg, Simen Krüger und Johannes Kläbo sicherten sich einen Tag, nachdem bereits die Frauen-Staffel Gold geholt hatte, den Weltmeistertitel und somit die 10. Goldmedaille dieser WM. Für die Norweger ist es auf der 4x10-km-Strecke der 12. WM-Triumph in Serie, in diesem Jahrtausend hat noch kein anderes Land Gold gewonnen.

Von Beginn weg setzten sich die Topfavoriten an die Spitze und diktierten das Geschehen zu jeder Zeit. Noch vor der 30-km-Marke war der Vorsprung auf die Konkurrenz auf eine Minute und mehr angewachsen. Für Schlussläufer Kläbo, der zuvor schon im Sprint und im Teamsprint ungeschlagen geblieben war, wurde der Einsatz zum Triumphlauf. Silber ging mit dem Respektabstand von 46 Sekunden an Finnland, Bronze holte sich Deutschland im Schlusssprint gegen Frankreich.

Schweiz auf Rang 8

Das Schweizer Quartett aus Beda Klee, Jonas Baumann, Candide Pralong und Cyril Fähndrich klassierte sich mit rund 4 Minuten Rückstand auf dem 8. Platz. Startläufer Klee konnte noch mit der Spitze mithalten und übergab 25 Sekunden hinter Norwegen auf Rang 2 an Baumann. Auch dieser blieb in Tuchfühlung zu den Medaillen, ehe dann Pralong abreissen lassen musste. WM-Debütant Fähndrich musste als Schlussläufer Lehrgeld bezahlen.